Duyan bankaya koşmuştu... İlk ödeme tarihi bleli oldu
Duyan bankaya koşmuştu... İlk ödeme tarihi bleli oldu
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Erdoğan'dan flaş istek ! AK Parti açıkladı...
Erdoğan'dan flaş istek ! AK Parti açıkladı...
Öğrenci aşk yaşadığı öğretmenini pencereye sıkıştırıp...
Öğrenci aşk yaşadığı öğretmenini pencereye sıkıştırıp...
Ünlü fast food zincirinde skandal olay !
Ünlü fast food zincirinde skandal olay !
Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...
Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...
İnternetten alışveriş yaparken dikkat !
İnternetten alışveriş yaparken dikkat !
Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Kasım 2018 09:20

Kırklareli'nde kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde kaza: 2 ölü, 8 yaralı
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Oğuz Çalan yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobil ile Şerif Tomruk idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, Kofçaz yolu Kayalı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Tomruk ile otomobilinde bulunan Gönül Tomruk, Hasan Demir, Recebiye Demir, Şükriye Yıldız ve Hacer Doğu ile Çalan ve otomobilinde bulunan Merve Kavak, Oya Çetin ve Büşra Dinkler yaralandı.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hacer Doğu'nun cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaralılardan Şükriye Yıldız da hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

AA

yaralı , kırklareli , ölü , trafik kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM