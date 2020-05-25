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  4. 25 Mayıs 2020 21:31

Kırşehir'de kaybolan yaşlı kadından sevindirici haber

Kırşehir'de kendisinden haber alınamayan Behiye Çağlar'dan (68), 24 saatlik arama kurtarma çalışmalarından sonra sevindirici haber geldi.

Kırşehir'de kaybolan yaşlı kadından sevindirici haber
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Dün Bağbaşı Mahallesindeki evinden kızının yanına gitmek için ayrılan Behiye Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Çağlar, yaklaşık 24 saat süren çalışmalar sonucu Kırşehir-Ortaköy yolu Güzler köyü civarında bir bataklıkta bitkin halde bulundu. Behiye Çağlar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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