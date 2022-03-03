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Kırşehir'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir - Kayseri karayolunda TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir- Kayseri karayolu Kurugöl mevkisinde meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen Ü.T. yönetimindeki TIR, Adem A.'ın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan D.A. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Adem A.'ın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ü.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Etiketler kaza TIR kamyon
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