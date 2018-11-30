SON DAKİKA
EKİM AYI İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI BELLİ OLDU
2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !
2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !
Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesinde
Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesinde
İDO'dan flaş açıklama: Seferlerimizi iptal etmedik !
İDO'dan flaş açıklama: Seferlerimizi iptal etmedik !
Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak ? 2019 zamları belli oldu
Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak ? 2019 zamları belli oldu
''Zamaydın'' Türkiyem ! İşte 2019 yılı zamlı MTV ücretleri
''Zamaydın'' Türkiyem ! İşte 2019 yılı zamlı MTV ücretleri
Meteoroloji'den sel uyarısı ! Sağanak yağış 3 bölgeyi vuracak
Meteoroloji'den sel uyarısı ! Sağanak yağış 3 bölgeyi vuracak
İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın
İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Kasım 2018 10:05

Kız kardeş ile ağabeyin arazi kavgası kanlı bitti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Hülya B., arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kız kardeş ile ağabeyin arazi kavgası kanlı bitti
A+ A-

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Hülya B. (44), hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği ağabeyi Ramazan Zümrütler'i (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hülya B. ve eşi Hasan B., gözaltına alındı. 

Olay,  dün akşam saatlerinde, Savaştepe'ye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Boztepe mevkisinde meydana geldi. Ramazan Zümrütler (51) ile kardeşi Hülya B. (44) arasında, hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hülya B., ağabeyine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Zümrütler, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler ise jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ramazan Zümrütler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, Hülya B. ve eşi Hasan B.'yi gözaltına aldı. Bölgede, cinayette kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Ramazan Zümrütler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA

savaştepe , balıkesir , hayvan otlatma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM