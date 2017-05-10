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  4. 10 Mayıs 2017 07:41

Kızılay'dan alınan kan virüslü çıktı

Kızılay'dan alınan kandan HIV kapan Ahmet Emin Bilgin’in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı.

Kızılay'dan alınan kan virüslü çıktı
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Böbrek ameliyatı olduğu hastanede Kızılay’dan alınan kandan AIDS’e neden olan HIV kapan Ahmet Emin Bilgin’in (52) ölümüyle ilgili 6 yıl sonra iddianame düzenlendi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre; Kan bağışını alan personel ve alınmasını onaylayan doktorun da aralarında olduğu 16 kişi hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan düzenlenen iddianamede “Şüphelilerin kusurlu davranışları sonucu Bilgin’in ölümüne sebebiyet verdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

İddianame İstanbul Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İki çocuk babası Bilgin’in ölümünün ardından ailenin açtığı tazminat davasında savunma yapan Kızılay avukatları ise olayda kurumun kusurlu olmadığını, bilimin hatalı olduğunu savunmuştu.

Hürriyet

kan , virüs , aids , hıv , kızılay , iddianame