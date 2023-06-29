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Kızılırmak'ta facia: 3 çocuktan biri öldü, 2'si kayıp

Kızılırmak'ta facia: 3 çocuktan biri öldü, 2'si kayıp
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Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri'ne giren Irak uyruklu 3 çocuktan biri boğuldu, 2'si ise kayboldu.

Irak uyruklu 3 çocuk, Bahşili ilçesindeki piknik alanında öğle saatlerinde kıyafetlerini çıkarıp, Kızılırmak Nehri'ne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar, suya girerek arama çalışması başlattı. Bir süre sonra çocuklardan M.S.H.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi nehirden çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

KAÇAN TOPU ALMAK İÇİN GİRDİKLERİ İDDİASI

Çocukların futbol oynadıkları sırada suya kaçan topu almak için nehre girdiği iddia edildi. Önce çocuklardan birisinin nehre girdiği, sonra da diğer ikisinin peşinden gittiği ileri sürüldü. Çocukların peşinden gittiği iddia edilen top, açıkta suyun yüzeyinde görüldü. 

DHA

Etiketler kızılırmak boğulma
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