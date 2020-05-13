''Kızların resimlerini de görüyoruz'' diyen dekan Orhan Acar istifa etti!

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unuttu. Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde öğrencilerin isimlerini sayan Acar, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma" dedi.

Daha sonra konferasn görüşmesinin devam ettiğini ve sesinin dinleyenler tarafından duyulduğunu anlayan Acar, ne yapacağını şaşırdı. Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Acar, hiçbir şey diyemeden yüzünü ovuşturdu. Olay sosyal medyada büyük tepki aldı.

Acar, cinsiyetçi söylemine karşı açılan #GaziFenDekanıİstifaEt etiketi ile sosyal medyada gündem oldu.

İSTİFA ETTİ

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu. Acar’ın “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma” sözleri büyük tepki topladı. Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada tepki çeken sözleri sonrası görevinden istifa etti.



