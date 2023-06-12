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Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki katlı eve isabet eden kurşunlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Prof. Dr. Şerif Çanga Caddesi üzerinde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katındaki penceresinin yakınlarına mermiler isabet etti. Silah sesleri ile endişe yaşayan ev sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evde ve cadde üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, sokak üzerinden çok sayıda kovan toplarken, evin duvarına isabet eden 2 mermi deliği olduğu görüldü. Olayın kim tarafından ne maksatla gerçekleştirildiği araştırılıyor. 

DHA

Etiketler kocaeli silahlı saldırı
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