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  4. 01 Ocak 2019 14:05

Kocasını silahla vuran kadın teslim oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini silahla vurup ağır yaralayan Türkan E., teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasını silahla vuran kadın teslim oldu
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Olay, 29 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken, 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin saldırısına uğradı. Türkan E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. olay yerinden kaçarken; Mehmet E. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkan E., suç aleti tabancayla birlikte, dün polis ekiplerine teslim oldu. Mehmet E.'yi kıskandığı için vurduğunu söylediği öğrenilen Türkan E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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