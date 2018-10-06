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  4. 06 Ekim 2018 17:05

Kolej inşaatında facia ! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Defne ilçesinde bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Kolej inşaatında facia ! Ölü ve yaralılar var
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Hatay'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Mengüllü Mahallesi'ndeki özel bir koleje yapılan ek bina inşaatında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu'nun öldüğü anlaşıldı. Yaralı kurtarılan ve isimleri açıklanmayan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




DHA

inşaat , istinat duvarı , hatay
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