Komşuların ''halı silkeleme'' kavgası dehşetle bitti: 2 ölü

Afyonkarahisar'da "halı silkeleme" tartışması facia ile sonuçlandı. Komşularının silahlı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da merkez ilçeye bağlı Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki Kutlay Apartmanı'nda, sabah saatlerinde, C.B. ve S.B. çiftiyle komşuları arasında, iddiaya göre, halı silkeleme nedeniyle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada silahına sarılan E.İ., komşuları C.B. ve S.B.’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi C.B. ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin E.İ.'yi gözaltına aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

