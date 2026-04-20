Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı!

Türkiye, 2026 yılında tatil severlerin yüzünü güldürecek bir takvimle karşı karşıya. Özellikle Nisan sonu ve Mayıs ayı boyunca ardı ardına gelen resmi tatiller, çalışanların sadece 3.5 gün yıllık izin kullanarak toplamda 20 gün tatil yapmasına olanak sağlıyor.

2026 yılının en çok resmi tatilin birarada olduğu dönemi başlıyor.

23 Nisan'da Perşembe fırsatı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Sadece Cuma günü (24 Nisan) izin alarak, hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir kaçamak yapmak mümkün.

1 Mayıs'ta kesintisiz dinlenme imkanı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geldiği için hiçbir ek izin kullanmadan Cuma-Cumartesi-Pazar olmak üzere 3 gün üst üste dinlenebilirsiniz.

19 Mayıs'ta uzun hafta sonu tatili

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü kutlanacak. 18 Mayıs Pazartesi günü için alacağınız 1 günlük izin, hafta sonuyla birleşince size tam 4 günlük bir tatil kazandıracak.

Kurban Bayramı: 9 günlük dev tatil

Yılın en büyük tatil fırsatı Mayıs sonunda geliyor! 27 Mayıs Çarşamba günü başlayan bayram için, Pazartesi ve Arife günü (Salı yarım gün) toplamda 1.5 gün izin alarak; 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar tam 9 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

İşte 2026 yılının kalan resmi tatilleri:

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27-28-29-30 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı