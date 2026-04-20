  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı!

Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı!

Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı!
Güncelleme:

Türkiye, 2026 yılında tatil severlerin yüzünü güldürecek bir takvimle karşı karşıya. Özellikle Nisan sonu ve Mayıs ayı boyunca ardı ardına gelen resmi tatiller, çalışanların sadece 3.5 gün yıllık izin kullanarak toplamda 20 gün tatil yapmasına olanak sağlıyor.

2026 yılının en çok resmi tatilin birarada olduğu dönemi başlıyor.

23 Nisan'da Perşembe fırsatı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Sadece Cuma günü (24 Nisan) izin alarak, hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir kaçamak yapmak mümkün.

1 Mayıs'ta kesintisiz dinlenme imkanı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geldiği için hiçbir ek izin kullanmadan Cuma-Cumartesi-Pazar olmak üzere 3 gün üst üste dinlenebilirsiniz.

19 Mayıs'ta uzun hafta sonu tatili

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü kutlanacak. 18 Mayıs Pazartesi günü için alacağınız 1 günlük izin, hafta sonuyla birleşince size tam 4 günlük bir tatil kazandıracak.

Kurban Bayramı: 9 günlük dev tatil

Yılın en büyük tatil fırsatı Mayıs sonunda geliyor! 27 Mayıs Çarşamba günü başlayan bayram için, Pazartesi ve Arife günü (Salı yarım gün) toplamda 1.5 gün izin alarak; 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar tam 9 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

İşte 2026 yılının kalan resmi tatilleri:

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27-28-29-30 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Antalya’da hayvan katliamı: Sokak köpeklerine kurşun yağdırdı!
Antalya’da hayvan katliamı: Sokak köpeklerine kurşun yağdırdı!
Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de!
Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de!
Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürekleri dağladı!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürekleri dağladı!
Etiketler 2026 resmi tatiller 23 Nisan tatili 19 mayıs izin planı kurban bayramı 2026 tatil takvimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! 3 metrelik tsunami bekleniyor! Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! 3 metrelik tsunami bekleniyor! Sağanak kabusa dönüştü: Dereler taştı, AVM tavanı çöktü! Sağanak kabusa dönüştü: Dereler taştı, AVM tavanı çöktü! Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti Hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı Bir kadın sürücü tartıştığı sosyal medya fenomeni kadını ezmek için yayaların arasına daldı Bir kadın sürücü tartıştığı sosyal medya fenomeni kadını ezmek için yayaların arasına daldı 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırı sonrası ilk zil dualarla çaldı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırı sonrası ilk zil dualarla çaldı Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Otoyolda zincirleme dehşet: Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi, çok sayıda yaralı var! Otoyolda zincirleme dehşet: Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi, çok sayıda yaralı var!