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Konya'da evlat dehşeti! Annesini av tüfeğiyle öldürdü

Konya'da evlat dehşeti! Annesini av tüfeğiyle öldürdü
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Konya'da bir kişi, tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Y.F.H., mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.F.H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A., kanlar içinde yere yığıldı, Y.F.H. de tüfekle evden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. A.'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Kaçan Y.F.H. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. ​Soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler konya cinayet annesini öldürdü
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