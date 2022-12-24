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Konya'da Suriyeli baba vahşeti! 2 kızını öldürdü

Konya'da Suriyeli baba vahşeti! 2 kızını öldürdü
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Konya'da Suriye uyruklu bir kişi, 17 ve 15 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getirdiği iddia edilen zanlı, polise teslim oldu.

Olay, Konya Meram'da meydana geldi. Suriye uyruklu bir baba, namus meselesi yüzünden 17 ve 15 yaşındaki kızlarını öldürdü. Cinnet getiren baba kendine geldiğinde kızlarını öldürdüğünü fark etti. Baba polise gidip teslim olurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Bodrum katlarındaki evlerinde Yusuf El A. ile kızları Kevser El A. ve Merve El A. arasında tartışma çıktı. Yusuf El A., tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürdü. A., ardından polise gidip teslim oldu.

EVDE CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR
Yusuf El A.’nın ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El A. kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Anne Hatice El A.'nın olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi.

NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Yusuf El A.'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti. El A., kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Etiketler konya cinayet kızlarını öldürdü suriyeli
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