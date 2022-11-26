Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha!

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir skandal daha. Bu sefer de barınağa ait aracın içinde poşete doldurulmuş kedilerin olduğunu fark eden hayvanseverler aracı durdurarak kedileri kurtardı.

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında skandallar bitmiyor. Barınağa ait aracın arka kısmında ağzı sıkıca bağlanmış poşetin içerisinde birçok kedi olduğunu fark eden hayvanseverler kedileri indirerek kurtardı.

Kedilerin hailini görünce gözyaşlarını tutmayan hayvanseverler ‘Allah belanızı versin’ diyerek isyan etti.

Bir hayvansever, “poşetin içerisine koymuşlar kedileri. Allah belanızı versin” sözleriyle sitemde bulundu. O anlarda ise bazı hayvanseverlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Aynı barınakta bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada yayılınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

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