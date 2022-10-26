Köpeğe tecavüz eden sanık cezasız kaldı

İstanbul Kağıthane'de köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Kağıthane'de sahipli bir köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl önce aldığı beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan sanık hakkında tekrar beraat hükmü kuruldu.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Y'nin ve müdahil Gazi Güven'in avukatları katıldı.

Güven'in avukatı Yasemin Babayiğit, Adli Tıp Kurumu raporunda, olay anına ilişkin görüntülerdeki kişinin sanıkla benzerlikler gösterdiğinin yer aldığını, olayın üzerinden 8 sene geçtiği için sanıkta fiziksel değişiklikler gözlenebileceğini söyledi.

Polis raporuna göre, sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu beyan etmesi, gerekse dosya kapsamında dinlenen tanıkların ifadeleri dikkate alındığında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğini belirten Babayiğit, sanığın 2014'teki ilk yargılamada tanınmamak için kaşlarını aldırdığını söyledi.

Babayiğit, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın fotoğrafları ile olay anına ilişkin görüntülerin karşılaştırılmasında "kısmi benzerlik göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir" görüşünün iletildiğini, köpeğin muayenesinde ise de anal bölgesinde zorlamaya rastlanmadığı, bir sperm izi de bulunmadığını ifade etti.

Mütalaada, sanığın beraati talep edildi.

Sanığın avukatı da müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Olay

Kağıthane'de, 2014 yılında komşusunun köpeğine açık alanda tecavüz ettiği öne sürülen H.Y. hakkında "hayasızca hareket etme" ve "haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sürecinde sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunmuştu. Yargılama sonunda mahkeme, 30 Aralık 2014'teki duruşmada, suç işlendiğinin sabit olmadığı ve suç unsurlarının oluşmadığı gerekçeleriyle sanık hakkında beraat hükmü kurmuştu.

Köpeğin sahibi karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 28 Nisan 2021'de davada eksik inceleme yapıldığı (bilirkişi incelemesi yaptırılmaması) gerekçesiyle beraat hükmünü bozmuştu.