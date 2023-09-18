  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan!

Köpeği araca bağlayıp sürükleyen cani kamerada

Güncelleme:

Gaziantep'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Korkunç olay, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

DHA

Etiketler köpeği böyle sürükledi araç sahibi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk ve Türkiye için skandal paylaşımlara tepki yağdı
Depremin yıktığı Hatay'dan ilginç görüntü! Gören bir daha bakıyor
Tüm çalışanları kıskandıracak adım: Sadece 4 gün çalışacaklar
Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu
Orman yangınında 2'nci gün: Alanya küle döndü
Tarlada 30 TL, markette 240 TL! Hasat başladı
Yabancı uyruklular İstanbul'da öyle bir şey yaptı ki!
Wanda Nara'nın başörtülü pozu sosyal medyayı salladı
İnşaatta yeni dönem! 1 Ocak itibariyle zorunlu olacak
Kötü haberi TÜİK verdi: Yaşadığınız günün tadını çıkarın!