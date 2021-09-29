Korkunç cinayet: Elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılarak ölü halde bulundu

Ankara'daki evinde yalnız yaşayan 34 yaşındaki kurye Erşan a. , elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış şekilde ölü olarak bulundu.

Ankara'da, kargo firmasında kurye Erşan A.'in (34), yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri olan A.'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan A. sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları A.'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde A.'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, A.'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.



Ölüm haberini alan Erşan A.'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. A.'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı.

Erşan A.'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan A.'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim fakültesi mezunu olan A.'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. A.'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.