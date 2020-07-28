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  4. 28 Temmuz 2020 21:32

Korkunç cinayet! İmam nikahlı eşinin kardeşini öldürdü

Küçükçekmece'de bir kişi, imam nikahlı eşinin evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşmesi üzerine, eşinin ailesini suçlayarak kayın biraderini sokak ortasında öldürdü.

Korkunç cinayet! İmam nikahlı eşinin kardeşini öldürdü
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Olay, dün saat 15.50 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Aykut G.'nin imam nikahlı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle eşi S.G. evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşti. Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Aykut G. ise bugün suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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