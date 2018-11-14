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  4. 14 Kasım 2018 16:57

Korkunç cinayetin altından yasak aşk çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 8 yıl önce bir bahçede asılı olarak bulunan Özlem Çınar'ın katili olduğu iddia edilen firari baba, kaza yapınca yakalandı.

Korkunç cinayetin altından yasak aşk çıktı
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İddiaya göre, evlilik dışı ilişki yaşadığı teyzesinin oğlu evli Mahmut Erdem ile kaçtıkları Gaziantep'te kardeşi 15 yaşındaki A.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Ç.'ın (22) cesedi Tarsus’ta 25 Şubat 2010 tarihinde bir meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulunmuştu.

Şanlıurfa'dan yıllar önce göç ettikleri Tarsus'ta oturan Mahmut E., aynı zamanda teyzesinin kızı olan ve evli Özlem Ç ile 21 Şubat 2010 tarihinde kaçarak Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir tanıdıklarının evinde yaşamaya başlayan Mahmut E. ve Özlem Ç.'ın kaldığı yer aileleri tarafından saptandı. Gaziantep'e gelen genç kadının akrabaları ve kadının erkek kardeşi A.Ç., konuşma bahanesiyle Mahmut E'i otomobile alarak Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki üst geçide götürdü. Bazı kişiler Mahmut E.'i tutarken, A.Ç. de bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine A.Ç. ile diğer yakanları jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Mahmut E.'i namus meselesi için öldürdüğünü söyleyen A.Ç. tutuklandı.

Olaydan sonra Özlem Ç. ise ortadan kayboldu. Yakınları tarafından öldürülme ihtimali üzerine polis tarafından da aranan genç kadının cesedi 25 Şubat 2010 tarihinde Tarsus'un Şahin Mahallesi ile Yeşil Mahallesi arasında kalan meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Genç kadının çamaşır ipiyle asılı olduğu ve ayaklarının yere değmesi dikkat çekti. Bu nedenle kadının namus meselesi yüzünden aile yakınları tarafından intihara zorlanmış olabileceği ya da boğarak öldürdükten sonra cinayete intihar süsü vermek için cesedinin asılmış olabileceği değerlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra firar eden baba H.Ç. 10 Kasım Cumartesi günü Yenice Mahallesi'nde meydana gelen kazada Abdulkadir Ç. adlı kişi ile birlikte yaralı olarak Mersin’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kimlik bilgileri hakkında yapılan araştırmalarda, H.Ç.'nin 25 Şubat 2010 tarihinde ölü bulunan Özlem Ç. isimli kadının babası olduğu öğrenildi. H.Ç.'nin Gaziantep'te öldürülen Mahmut E. cinayetinin de faili olduğu, Tarsus Asayiş Büro ekipleri ile birlikte Tarsus Jandarma Komutanlığı ve Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında tespit edildi. Firari şüpheli baba H.Ç. tedavi gördüğü Mersin’deki özel hastanede gözlem altına alındı.


 


 

cinayet , yasak aşk , genç kız
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