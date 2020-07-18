Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hizmet binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Nöbetçi kulesindeki askerlerin karşılık verdiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olaydan yarım saat sonra silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gürkan K. (28) Tavşanlı - Harmancık karayolu Köprücek köyü mevkiinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, şahsın bir süre önce gözaltına alınması sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şahın 12 el av tüfeğiyle ateş ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.