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  4. 16 Kasım 2018 07:44

Kütahya'da yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'da bir evde çıkan ve bitişiğindeki 3 binaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'da yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi
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Cemalettin Mahallesi Hacıbekir Sokağı'nda iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 3 ahşap binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tamamı ikişer katlı ve ahşap olan binalarda yaşayanlar tahliye edilerek söndürme çalışmasına başlandı.

Sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

"4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi"

Mahalle muhtarı Can Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başlamasının ardından çevredeki binalarda yaşayanları uyandırıp tahliye ettiklerini söyledi.

Olayda tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Kınay, "Sokak dar olduğu için itfaiyeciler müdahalede büyük güçlük yaşadı. Yangında ikişer katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi." dedi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmasına başlanan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

yangın , kütahya
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