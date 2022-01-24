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Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında zincirleme kaza meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

Etiketler kuzey marmara otoyolu zincirleme kaza
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