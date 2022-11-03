KYK kız yurdunda satırlı dehşet! Kızların çığlıkları ortalığı inletti

Isparta'daki KYK kız yurdunun bahçesine giren şahıs, elindeki satırla içeridekileri kovaladı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler infial yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'daki KYK kız yurdunda çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Yurtta görevli bir personelin eşi olduğu belirtilen bir kişi, elinde satırla kız öğrenci yurdunu bastı. Bahçeye satırla dalan saldırganın önüne çıkanları kovaladığı görülürken, yaşanan arbede de 2 kişi yaralandı.

SATIRLA YURT BAHÇESİNE DALDI

Haber32 adlı yerel haber sitesinde yer alan bilgilere göre, dehşet verici olay saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Kız öğrenci yurdunda görevli bir personelin eşi yurda geldi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yurt bahçesinde tartışma çıktı. Daha sonra elinde satır bulunan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, çıkan arbedede 2 kişiyi yaraladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay sırasında ise öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı.

Çevredekiler kavgayı yatıştırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.