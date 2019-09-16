Lüks araçla saldırmışlardı... Sırrı çözüldü !

İstanbul Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binanın lüks otomobilden kurşunlanmasının sırrı çözüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda Ercan U. kardeşi Maşallah U. ile işyerinde çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ve olayda kullanılan otomobil, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İddiaya göre saldırı olayını gerçekleştiren ve halen polis tarafından aranan Necdet U’nun ağabeyi Maşallah U’ya ait lüks otomobille olay yerine gittiği ve husumeti olduğu diğer ağabeyinin kaldığı ve ofisin de bulunduğu binaya ateş ederek kaçtığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi ve rezidans dairelerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler lüks otomobille kaçtı. Olayın ardından operasyon yapan polis, Güngören’de bir işyerine yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu silahla alışveriş merkezine ateş açtı.

Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS İŞYERİNE OPERASYON YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kameralardan kaçan otomobilin Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir işyerine geldikleri otomobili sokağa park ederek bir işyerine girdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir çatışma çıkma ihtimaline karşı özel harekat polisine adrese çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hazırlıklarının tamamlanmasıyla özel harekat polisleri, şüphelilerin girdiği işyerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Polis işyerinde ve otomobilde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede olayda kullanılan uzun namlunu silahın bulunamadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 3 kişi, güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürülürken otomobil de çekici yardımıyla emniyete otoparkına çekildi.

ABİSİNİN KALDIĞI YERİ KURŞUNLAMIŞ

İddiaya göre olay sonrası kaçan ve polis tarafından aranan Necdet U’nun, husumetli olduğu abisinin hem ofis hemde evi olan yeri kurşunladığı öğrenildi. Olay sonrası Güngören’e aracı bırakan Necdet U’nun kayıplara karıştığı ve arandığı öğrenildi.

Güngören’de işyerine yapılan operasyonda ise Necdet U’nun kullandığı lüks otomobilin sahibi olan diğer ağabeyi iş insanı Maşallah U, ve diğer abisi Ercan U. da gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.