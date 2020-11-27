Lüks cipte infazda yeni gelişme! Parmak izleri bulundu

Olay, geçen çarşamba günü saat 13.00 sıralarında EsenT. Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat T., Mehmet A. ve Mustafa T.'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu.

Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat T., yanındaki koltuktaki Mehmet A. ile sürücü koltuğundaki Mustafa T., başlarından vuruldu. Nihat T. ile Mustafa T. olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet A. ise hastanede hayatını kaybetti.

TABANCADA 3 PARMAK İZİ

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat T.'nın, T. ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis, detaylı inceleme sonunda farklı bulgulara ulaştı. Cip içinde ve cesetler üzerinde detaylı araştırma yapan polis, olay öncesi boğuşma yaşandığını, bu nedenle ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ve yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını belirledi.

T., T. ve Ateş'in cenazeleri ise dün Antalya'da toprağa verildi.