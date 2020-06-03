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  4. 03 Haziran 2020 18:02

Lüks villaya kumar baskını! 28 bin 175 lira ceza

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks bir villada kumar oynatıldığına ilişkin ihbar üzerine yaptığı baskında 23 kişi gözaltına alındı.

Lüks villaya kumar baskını! 28 bin 175 lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, villa içerisinde 23 şahsın olduğu, "barbut" tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edilirken, masa üzerinde bulunan 9 bin lira, 700 dolar ve 50 avro ile oyun zarları ve kağıtlarına el konuldu.

İkamette yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

 
Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve evde kumar oynayan 23 kişiye 28 bin 175 lira ceza uyguladı.

Operasyonda iki kişiye de kumar oynanması için yer temini sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

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