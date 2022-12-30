Mahkeme kızını öldüren cani anneye acımadı!

Ankara'da, 17 yaşındaki öz kızını boğarak öldüren Hamide Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta Hamide Ç., polisi arayıp, kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Ç. ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Ç.'yi gözaltına aldı. Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Ç. tutuklandı, Yunus Ç. serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Ç. hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamide Ç. ve taraf avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Ç., "Bir şey demiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ç.'ın avukatı, tutuklu sanık Hamide Ç.'nin cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanlar mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Ç.'nin anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi" diye savuma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, Hamide Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi.

DHA