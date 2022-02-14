Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra 1’i yabancı uyruklu toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra 1’i yabancı uyruklu toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor. (DHA)