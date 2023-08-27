Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü

Balıkesir'in Marmara Adası'nda dört kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Marmara Adası’nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen arkadaşlardan 3’ü yeniden tekneye ulaşırken, 38 yaşındaki S.K. sudan baygın çıkarıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.