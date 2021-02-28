Marmara Denizi'nde deprem!

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 05.20'de bir deprem gerçekleşti.
2.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Avcılar ilçesinin 12.82 km açıklarında meydana geldi.
Depremin derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.
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