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  4. 28 Şubat 2021 09:32

Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul'da hissedildiği bilgisi verildi.

Marmara Denizi'nde deprem!
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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 05.20'de bir deprem gerçekleşti. 

2.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Avcılar ilçesinin 12.82 km açıklarında meydana geldi.

Depremin derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.

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