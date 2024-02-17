Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor.

Suya giren dalgıçlar, gemideki çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ DEMİRTAŞ: BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Vali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

KAYIP DENİZCİ SON ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un, batmadan kısa süre önce çektiği görüntülerde geminin suyla dolduğu görülüyor.

Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti. Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğince de idari soruşturma başlatılmıştı.