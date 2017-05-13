Marmaris'te otobüs devrildi ! Çok sayıda ölü var

Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Muğla'da yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.