  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ağustos 2020 13:19

Meclis üyesine silahlı saldırı

Samsun’da İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Meclis üyesine silahlı saldırı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Yukarı Karabahçe Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir evinin önüne aracını park etti. Bu sırada komşusu olan Erkan G., Alper Aydemir’e aracını yerinden kaldırmasını söyledi. Alper Aydemir’in aracını kaldıracağını söylemesinin ardından evine giden Erkan G.’nin tüfeğini alıp geri gelerek Alper Aydemir’e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Alper Aydemir, 12 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydemir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Erkan G., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
samsun , meclis üyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM