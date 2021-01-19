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  4. 19 Ocak 2021 19:15

Mersin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şakir Sarı'nın kullandığı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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