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Mersin'de korkunç olay: Dedesi ve babaannesini katletti

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Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, dedesi ile babaannesini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis tarafından yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede H. (74) ile babaanne G.A.'nın (67) yaşadığı evde kalan torunları H.A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Tartışmada H.A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı H.A.'nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, dedesi ile babaannesini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis tarafından yakalandı.

İHA

Etiketler mersin mut torun cezaevi
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