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Metruk binada kadın cesedi bulundu

Metruk binada kadın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da 7 katlı metruk binada kadın cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, öğleden sonra İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem felaketinde ağır hasar gördüğü için yıkılması kararlaştırılan 7 katlı metruk binada, bir kadının yattığını görenler, 112'ye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede, kadının öldüğü, cesedin de S.B.'ye ait olduğu belirledi. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa metruk bina ceset
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