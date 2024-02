Milyarlarca TL'lik vurgun iddiasında holding sahibine tutuklama

İzmir'de kurdukları holding aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 3 binden fazla kişiyi 5 milyar TL'yi aşkın miktarda dolandırdıkları iddia edilen holding sahibi ile eşi tutuklandı.

İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi S.O. (34), eşi S.O. (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral M.A.'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden B.T.'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen holdingde, holdingin sahibi S.O.'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı S.H., 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları öne sürüldü.

YAZILIMLA İKNA ETMİŞ

S.O.'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum' diyerek ikna ettiği belirtildi. S.O.'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi. S.O.'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni S.H.'a gönderdiği öğrenildi. S.H.'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine S.O.'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.

OPERASYON 7 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında holding sahibi S.O., eşi S.O. ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral M.A.'ın da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.

OCAKCI ÇİFTİ ADANA'DA YAKALANDI

S.O. çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı. S.O. çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te holdingi kurduğu belirtilen S.O. hakkında ilk olarak geçen 1 Şubat'ta e İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından emniyetin talebi üzerine mahkemece S.O. hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. S.O.'nın 5 Şubat'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. S.O.'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi.

DRON FABRİKASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANA HİÇBİRŞEY YAPILMADI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 29'u yakalandı. Ayrıca 1 kişi yardım ve yataklıktan, Ankara'da 2 şüpheli de S.O. ile iş birliği yaptığı tespiti ile gözaltına alındı. Böylelikle İzmir merkezli Antalya, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor. Şüpheliler arasındaki emekli Tuğgeneral M.A.'ın, üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ soruşturması kapsamında 2019 yılında ihraç edilen holding sahibi S.O.'nın geçmişte komutanı olduğu ortaya çıktı. M.A.'ın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla tuğgeneral olarak görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos 2022'te emekli edildiği belirtildi. M.A.'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin otaya çıktığı belirtildi.

LÜKS HAYATLARI KAMERADA

Öte yandan S.O.'nın yaşadığı lüks hayat paylaştığı videoda görüldü. Holdingin bahçesinde eşi ile yürüyen S.O.'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerden lüks spor araçların çıktığı görüldü. Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, S.O.'ya sarıldığı da video görüntülerinde yer aldı.

'HERKES PARASINI ALACAK'

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. S.O.'nın polisteki ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dediği, eşinin ise şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevkleri sırasında bir gazetecinin "Paralar nerede?" diye sorusuna S.O., "Herkes parasını alacak" yanıtını verdi. Dün geç saatlere kadar nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemleri süren şüphelilerden holding sahibi S.O., eşi S.O. ile holdingdeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral M.A.'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA