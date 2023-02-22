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Miras kavgasında kan aktı

Miras kavgasında kan aktı
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İzmir'de amca ve yeğen arasında çıkan miras kavgası ölümle sonuçlandı. 18 yaşındaki yeğen, 32 yaşındaki amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Binbaşı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ü.Ö. (32) ile aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen 18 yaşındaki ismi öğrenilemeyen yeğeni arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Ü.Ö., yeğeni tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı durumdaki Ü.Ö., tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.Ö., yaşamını kaybetti. Öte yandan, Ü.Ö.’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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