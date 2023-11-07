MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan, etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.
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