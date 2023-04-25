MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok!
Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır.…
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