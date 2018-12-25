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  4. 25 Aralık 2018 09:06

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında, cinayetle suçlanan kişi, aile içi şiddet iddialarıyla canlı yayınında gözaltına alındı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael, stüdyoda gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Havva Palu, damat Tuncer Ustael tarafından suçlandı. Ustael, aslında kendisinin katil olduğunu iddia eden Havva Palu'nun bir katil olduğunu söyledi. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kendisini suçlayanların 1987'den beri birçok can aldığını söyledi. Ustael, "Affedin ama ben hamile kalmadım. Karnımdaki çocuğu ben öldürmedim. Ve dahası bunlar birleşip kendi ağabeylerini nasıl öldürdüklerini de anlatsın" dedi. Kimseyi tehdit etmediğini de belirten Ustael, "Veysel Talhal'ı da bunlar öldürdü. Hikmet Şahin, Emine Talhal, Yusuf Şimşek, Veysel Talhal tedavi olduktan sonra öldürdü." şeklinde konuştu.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Saadet Bey ve Avni Bey, Palu ailesinin 6 yaşındaki kızlarına işkence yaptığını belirtti.


 

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