  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Muğla'da iki minibüs çarpıştı: 28 yaralı

Muğla'da iki minibüs çarpıştı: 28 yaralı

Muğla'da iki minibüs çarpıştı: 28 yaralı
Güncelleme:

Muğla'nın Milas ilçesinde, iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı 48 S 3719 plakalı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki 48 S 3990 plakalı içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, yol kenarında yolcu alan minibüsün bir anda dönüş yapmak için yola çıktığı, bu sırada gelen servis minibüsünün diğerine çarparak devrildiği görülüyor.

Kazanın ardından minibüstekilerden bazılarının kendi imkanlarıyla araçlardan çıkması da kayıtlarda yer alıyor. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler  Muğla kaza yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzdivaç güzeli Naz Mila değişimiyle şaşkına çevirdi İzdivaç güzeli Naz Mila değişimiyle şaşkına çevirdi Motorinde büyük indirim... Hemen depoları doldurun Motorinde büyük indirim... Hemen depoları doldurun 8. Yargı Paketi'nin 14 maddesi daha kabul edildi: Para cezalarına zam geliyor 8. Yargı Paketi'nin 14 maddesi daha kabul edildi: Para cezalarına zam geliyor Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Plajda çıplak kadına çivili sopayla saldırı Plajda çıplak kadına çivili sopayla saldırı Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu Yeni emeklilerin maaşına milli gelir zammı belli oldu