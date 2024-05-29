Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakika boyunca havadan ve karadan verilen mücadele sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İHA