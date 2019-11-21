Muhafazakar sosyeteden bu sefer de dansözlü kına gecesi

Türkiye’nin konuştuğu muhafazakar zengin kutlamaları videolarına bir yenisi daha eklendi. Muhafazakarların düzenlediği kına gecesinde oryantallerin olduğu görüldü.

Televizyonlarda, özellikle yılbaşı kutlamalarında oryantallerin olması muhafazakar camianın tepkilerine neden olmuş ve AK Parti iktidarının da uyarıları ile dansözlere televizyon ekranları kapatılmıştı.

Dansözlere televizyon ekranları kapatılırkan, muhafazakar zenginlerin kına geceleri dansözlere açıldı.