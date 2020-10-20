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  4. 20 Ekim 2020 17:45

Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer G., birlikte ava çıktığı arkadaşını kazara vurarak ölümüne sebep oldu.

Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
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Olay, köye 2 kilometre mesafedeki Küçük İkizcetepe mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyü muhtarı Ömer G., sabah saatlerinde arkadaşı Ramazan Çalışkan ile birlikte domuz avına çıktı. G., püren bitkilerinin arasında ses duydu ve domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ancak, yanına gittiğinde ateş ettiği kişinin arkadaşı Ramazan Çalışkan olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Ömer G. gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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