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Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein'den ilk açıklama

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein'den ilk açıklama
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Sosyal medyada 'Jahrein' olarak tanınan ve geçtiğimiz günlerde müstehcenlik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, tutuklandığı tarihten bu yana ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medyada 'Jahrein' takma adı ile bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde Ertürk Kösen adlı şahısla çıktığı yayında eşinin kız kardeşi hakkında dile getirdiği sözler nedeniyle gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden tutuklu bulunan Jahrein avukat aracılığı ile takipçilerine mesaj gönderdi.

 Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu cezaevinde yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşarak yalan haber paylaşımı yapanlar hakkında şikayette bulunacaklarını söyledi.

Notunda asker selamı işareti yapan Ahmet Sonuç "Çabalarınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum ve çok özledim. Tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mumcuoğlu Jahrein'in notunu paylaşarak şunları söyledi:

"Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma gecesinden beri cezaevindedir. Hem sizleri bilgilendirmek, hem de mesajını iletmek isterim. Ahmet, bir kumpas sonucu meydana gelen hukuk garabeti ve alenen yalan haber üreten ana akımın gölgesinde ilerleyen bu korkunç süreçte kendisini destekleyenlere çok teşekkür ediyor. Geçmişte yaşananlara rağmen sağduyu gösteren isimlerinse değerli davranışlarının öneminin farkında ve hepsine müteşekkir. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında ve farkında olunmasını istiyor. Oğlunu, eşini ve ailesini çok özlemekle beraber, medyanın ilk günden itibaren sürdürdüğü kan dondurucu iftiraları karşısında çok şaşkın. İfade vermeye, hukuki zorluklar yaşamaya Türkiye şartlarında alışmış olsa da bu denli medyatik iftira ve linç kampanyası onun için de görülmemiş bir distopya."

 

 

Etiketler jahrein müstehcenlik müstehcenlik suçlaması Tutuklama tutuklandı Ahmet Sonuç
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