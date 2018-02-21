Müteahhit cinayetinde şok gözaltılar ! İtiraf etti

Olay, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde dün meydana geldi. Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan 63 yaşındaki Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, Cafer Çelik'i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı. Müteahhitin küçük oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde, satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca, bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi. Dairenin içinde babasını arayan oğlu, onun kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede inceleme yapıp delil topladı.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Cafer Çelik'ten yaklaşık yarım saat önce daireye müteahhitin büyük oğlu Kadir Çelik'in (40) girdiğini tespit etti. Ekipler ayrıca Cafer Çelik ile daireyi görmek için buluşan kişinin Kadir Çelik'in arkadaşı Sinan C. olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler Kadir Çelik ile Sinan C.'yi gözaltına aldı.

MERDANEYLE KAFASINA VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Kadir Çelik'in polisteki sorgusunda babasının kafasına merdaneyle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Sinan C'in de ifadesinde, arkadaşı Kadir Çelik'in kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine Cafer Çelik'i müşteri gibi arayarak daireye çağırdığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"NAZİK BİR İNSANDI"

Oğlu tarafından öldürülen Cafer Çelik'in Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Cafer Çelik'in cenazesini teslim alan dayısının oğlu Cevat Eraslan, "Daire sattığı adamla buluşmuş. Oğullarının olacağını zannetmiyorum. Cafer ağabeye ulaşamadık. Husumetli olduğu kimse yok. Nazik bir insandı" dedi.

"MÜŞTERİYLE BİRLİKTE DAİREYE GİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Çelik'in diğer yakını ise, "Öğle saatlerinde öldürülmüş. 5-6 saat sonra ulaşılıyor. Oğlu daireye girip görüyor. Kapı kilitli. Kkilitli olduğu için pencereden giriyor. Müşteriyle birlikte daireye girdiğini biliyoruz" diye konuştu.

Cafer Çelik, memleketi Kastamonu'da toprağa verilecek.