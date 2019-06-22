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  4. 22 Haziran 2019 14:57

Nevşehir'de can pazarı: 27 yaralı!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nevşehir'de can pazarı: 27 yaralı!
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Acıgöl ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kapadokya'ya giden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile Muharrem Akmeşe yönetimindeki 50 FP 436 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, devrildi. Kazada, midibüsteki 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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