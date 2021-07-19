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Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Nedeni ise pes dedirtti

Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Nedeni ise pes dedirtti

Samsun'da nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen astsubay tabancayla kendini vurdu. Olayın 'arabayı sen kullanacaksın, ben kullanacağım' tartışması sonrası yaşanması pes dedirtti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki astsubay O.Ç. ile nişanlısı R.Ş. arasında 'araba kullanma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Araçtan inip ormanlık alana giden O.Ç. tabancayla kafasından kendini vurarak intihara kalkıştı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Astsubay O.Ç. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler astsubay tartışma nişanlı intihar
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